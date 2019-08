‘Vrouwen, solliciteer naar burgemeestersambt’

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken roept vrouwen op vooral te solliciteren naar het ambt van burgemeester. De bewindsvrouw wil dat de burgemeesters een betere afspiegeling vormen van de samenleving.

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters meldde vrijdag aan BNR dat er nog nooit zoveel vrouwelijke burgemeesters waren als op dit moment. In 101 van de 355 gemeenten draagt een vrouw de ambtsketting.

„De trend is omhoog en ik vind dat mooi”, zegt Ollongren. De minister zegt dat het goed is om te zien dat meer vrouwen solliciteren. „Het mogen er nog best wat meer zijn wat mij betreft.”

Ollongren roept vrouwen dan ook op te solliciteren naar het ambt. „Er moet wat te kiezen zijn en als vrouwen niet solliciteren, dan lukt het nooit.”

Dat geldt wat haar betreft ook voor commissarissen van de Koning. Voormalig staatssecretaris Jetta Klijnsma is de enige vrouw die dit ambt bekleedt. „Er zijn niet zo vaak vacatures in de provincies, maar als ze er zijn, is het wel belangrijk dat vrouwen hun hand opsteken.”