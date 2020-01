Vrouwen mogen aan de slag op onderzeeboten marine

Vrouwen mogen per direct aan de slag aan boord van de onderzeeërs van de Koninklijke Marine. Een proef heeft afgelopen jaar aangetoond dat dit ook op de huidige onderzeeboten prima kan, meldt het ministerie van Defensie.

De Onderzeedienst was de laatste plek binnen de krijgsmacht waar vrouwen nog niet alle functies mochten vervullen. Door het gebrek aan ruimte en privacy aan boord zou hun aanwezigheid problemen kunnen geven, was de gedachte daarachter.

Dat de nieuwe generatie onderzeeboten een gemengde bemanning zou krijgen, stond eerder al vast. Maar vorig jaar is met succes onderzocht of dat met relatief kleine aanpassingen ook op de huidige schepen mogelijk is, door een aantal vrouwen te laten meedraaien.

Er zijn geen aparte ruimtes aan boord voor vrouwelijke opvarenden. Onderzoek bij andere marines wijst uit dat dit integratie van vrouwen in de weg staat. „Op basis van die conclusie hebben we slechts kleinere aanpassingen gedaan om meer privacy te creëren”, aldus commandant Herman de Groot van de Onderzeedienst.

Defensie werkt al langer aan meer diversiteit in het personeelsbestand. „Een gemengd team presteert beter. Met verschillende karakters en denkwijzen worden zaken uit meer invalshoeken benaderd.”