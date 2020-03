‘Vrouwelijke lijsttrekker kan partij aan extra stemmen helpen’

Een vrouw aan het roer kan een politieke partij bij de volgende verkiezingen helpen aan extra stemmen. Onderzoeksbureau Ipsos heeft voor vrouwenorganisatie WOMEN Inc. onderzocht dat 16 procent van de kiezers bereid is over te stappen naar een andere partij als ze een vrouwelijke lijsttrekker heeft.

Het gaat dan om een partij die niet de eerste keuze van de kiezer is, maar wel dichtbij ligt qua politieke voorkeuren. In totaal gaat het om zo’n 2 miljoen kiezers die wegens een vrouwelijke leider een switch overwegen.

Bijna alle kiezers (94 procent) vinden gelijkheid tussen mannen en vrouwen belangrijk, twee derde van de stemgerechtigden wil dat de partij waarop ze stemmen hier ook werk van maakt.

De mogelijke overstap van kiezers wegens een vrouwelijke leider is relevant voor politieke partijen, die zich dit jaar opmaken voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen, die in principe in maart volgend jaar worden gehouden. Coalitiepartijen CDA en D66 moeten nog een lijsttrekker kiezen. Het is de verwachting dat D66-minister Sigrid Kaag zich zal opwerpen als lijsttrekkerskandidaat.

Bij het CDA worden vooral ministers Hugo de Jonge en Wopke Hoekstra genoemd als mogelijke opvolgers van oud-partijleider Sybrand Buma, maar ook staatssecretaris Mona Keijzer zal mogelijk een gooi doen naar het lijsttrekkerschap.

De SP heeft al een vrouwelijke partijleider: Lilian Marijnissen. Op het congres van de Partij voor de Dieren kondigde fractievoorzitter Esther Ouwehand aan zich kandidaat te stellen als lijsttrekker.