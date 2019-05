Vrees in Vlaanderen na vonnis Hells Angels

Burgemeesters van gemeenten in Belgisch-Limburg vrezen dat leden van de Hells Angels hun kant opkomen nu de rechter in Utrecht de motorclub heeft verboden. "Door deze beslissing zullen de Hells Angels mogelijk naar onze contreien uitwijken”, zeggen de burgemeesters van Maasmechelen en Lanaken. Er dreigt volgens hen een “waterbedeffect”.

De Hells Angels hebben al een chapter met clubhuis in Rekem, dat bij Lanaken hoort. In Maasmechelen zijn de rivaliserende Outlaws te vinden.

Burgemeester Marino Keulen van Lanaken vindt dat justitie in België ook moet bekijken of het mogelijk is de motorclub te verbieden. "Het grondwettelijk recht op vereniging wordt door zo’n organisatie misbruikt om als dekmantel te dienen voor hun criminele activiteiten, en om onze rechtstaat onderuit te halen.”

De kans is overigens groot dat de advocaten van Hells Angels hoger beroep instellen.