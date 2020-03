Vragen van SGP, CDA en CU over geweld tegen christenvrouwen

SGP-voorman Van der Staaij heeft vrijdag samen met CDA en CU aan het kabinet vragen gesteld over geweld tegen christenvrouwen.

In de meeste landen waar religieuze vervolging plaatsvindt, krijgen christelijke vrouwen te maken met isolement, uithuwelijking of seksueel geweld als straf voor hun geloof, schreef het Reformatorisch Dagblad woensdag op basis van informatie van Open Doors. De organisatie bracht in een rapport in kaart welke verschillen er zijn in de geloofsvervolging van mannen enerzijds en vrouwen anderzijds.

In het rapport staat dat vooral vrouwen vanwege lidmaatschap van een minderheidsgeloof soms „onbeschrijflijke fysieke en mentale mishandeling” ondergaan.

De drie partijen willen van het kabinet onder meer weten hoe het „internationaal de gelijkheid van vrouwen voor de wet aanmoedigt”, en hoe het „bevordert dat internationale afspraken over het voorkomen van kindhuwelijken of gedwongen huwelijken worden nageleefd.”