Vragen SGP over vervuild slib in zandwinputten

SGP-Kamerlid Stoffer wil opheldering over het storten van vervuild slib in Nederlandse zandwinputten.

Stoffer stelt zijn vragen naar aanleiding van het programma Zembla van afgelopen donderdag. Daaruit blijkt dat in het slib 20 procent bodemvreemd materiaal mag zitten. Dat bodemvreemd materiaal is onder meer plastic, piepschuim, arseen, asbest en accu’s. Ook komt er veel slib uit België, zo blijkt uit het onderzoek dat Zembla samen verrichtte met onderzoekscollectief SPIT en Follow the Money. Op de beelden is te zien dat oevers zijn vervuild door plastic en piepschuim.

Stoffer wil van staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu weten of ze de regels wil aanscherpen en de handhaving wil verbeteren.

Zandwinputten worden in ons land worden sinds een jaar of tien volgestort met bagger en licht vervuilde grond. Het doel van het ondieper maken van zandwinputten, die soms wel tientallen meters diep zijn, is verbetering van de biodiversiteit.