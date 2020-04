Vragen Senaat over tijdschema donorwet

De SGP-Eerste Kamerfractie wil van minister Van Rijn (Medische Zorg) weten of hij een zorgvuldige invoering en implementatie van de nieuwe donorwet gezien de coronacrisis nog haalbaar acht.

De wet wijzigt het donorregistratiesysteem op zo’n manier dat burgers die geen keuze bekend maken geacht worden orgaandonor te willen zijn, en wordt per 1 juli van kracht.

Bij de SGP leeft echter de zorg dat het ministerie van VWS alle ambtelijke capaciteit nodig heeft voor de bestrijding van het coronacrisis. Ook vreest de fractie dat de uitbraak van het virus het communicatie- en implementatieplan van de rijksoverheid voor de donorwet lelijk in de war heeft geschopt.

In het ergste geval kan dat ertoe leiden dat kwetsbare groepen mensen buiten hun weten om geregistreerd zullen worden in het donorregister onder de noemer „geen bezwaar”, zo valt te lezen in een brief aan Van Rijn die de fractie heeft opgesteld. Dinsdagochtend had een meerderheid van de Senaat te kennen gegeven de brief te ondersteunen.

Vorige week bevestigde minister De Jonge in de Tweede Kamer in antwoord op vragen van 50PLUS al dat de voorlichtingscampagne over de nieuwe wet door de crisis tijdelijk is onderbroken en dat het ministerie verkent of de invoeringsdatum moet worden opgeschort. De Senaat vraagt Van Rijn binnen een maand aan te geven hoe het kabinet de haalbaarheid van de invoeringsdatum taxeert.