Vragen over voorkennis Bruins ziekenhuizen

De vraag wanneer minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wist van het naderende faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis speelt opnieuw op. De Tweede Kamer wil de bewindsman opnieuw aan de tand voelen, om te beoordelen of hij toch niet eerder had kunnen ingrijpen en een bankroet misschien had kunnen afwenden.

Bruins liet eerder weten dat hem eind augustus duidelijk werd dat de ziekenhuizen in zwaar weer verkeerden en een faillissement tot de mogelijkheden behoorde. In de summiere nota die zijn ambtenaren indertijd voor hem opstelden, maken ze ook duidelijk dat een overname of een bankroet een stuk waarschijnlijker is dan een andere oplossing. Dat het ministerie toen al zo ernstig rekening hield met het op de fles gaan van de ziekenhuizen, wist de Kamer tot dusver niet.

De Kamer dient opnieuw een reeks vragen in, die de minister voor het eind van de week moet beantwoorden.