Vragen oppositie over zaak-Jneid

De oppositiepartijen in de Tweede Kamer willen weten of aan het besluit om geen vervolging in te stellen tegen de salafistenprediker Fawaz Jneid wel echt een gedegen analyse van het OM ten grondslag lag.

Aanleiding is een uitzending van het tv-programma Nieuwsuur van donderdagavond, waarin verslaggever Bas Haan de besluitvorming reconstrueert.

Twee weken terug zei minister Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) dat een strafzaak tegen Jneid, vanwege een preek waarin hij uithaalde naar de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb, geen zin had. Het OM en hij zouden daarover overleg hebben gevoerd.

Grapperhaus bljkt echter alleen zijdelings, via de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), te hebben vernomen dat het OM-parket in Rotterdam Jneid niet zou gaan vervolgen. Dat gebeurde eind januari toen Grapperhaus en de NCGV moesten besluiten of het gebiedsverbod voor twee Haagse woonwijken dat Grapperhaus’ voorganger Blok aan Jneid oplegde, moest worden verlengd, zo bevestigde het ministerie gisteren.

Haan kreeg verder bevestigd dat de NCTV Jneids preek in januari niet één, maar twee keer blijkt te hebben geanalyseerd en pas bij de tweede keer tot alarmerende conclusies kwam. Voor de eerste beoordeling keek de dienst alleen naar de concrete dreiging van de preek voor Aboutaleb. „Dat is iets anders dan de algemene dreiging die van de woorden van Fawaz Jneid uitgaat, zoals beschreven in de tweede analyse en het dreigingsbeeld van de NCTV”, aldus het ministerie in een mail.

Haan vindt die verklaring ongeloofwaardig. Hij wijst erop dat twee juridische experts Grapperhaus tussen beide analyses in waarschuwden dat het gebiedsverbod weleens zou kunnen sneuvelen bij de Raad van State. Niet uitgesloten is daarmee dat de NCTV zijn eerdere analyse herzag om het gebiedsverbod te redden, aldus Haan.

Ook daarover wil de oppositie opheldering.