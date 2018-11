Vrachtwagenheffing ook op regionale wegen

De kilometerheffing voor vrachtwagens gaat ook gelden op lokale en regionale wegen. Dat moet voorkomen dat vrachtverkeer sluiproutes gaat nemen en de leefbaarheid in gemeenten achteruitgaat. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met de vrachtwagenheffing.

Op welke lokale en regionale wegen betaald moet worden, gaat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) overleggen met provincies, gemeenten en waterschappen. Op wegen waar nu of in de toekomst tol moet worden betaald, gaat de heffing - die in 2023 moet worden ingevoerd - niet gelden.

Alleen vrachtwagens zwaarder dan 3500 kilo gaan betalen. Tractoren, mobiele kranen en voertuigen met een beperkte snelheid worden uitgezonderd net als bepaalde andere categorieën zoals vuilniswagens, brandweerauto’s en militaire voertuigen.

Hoe hoog de heffing wordt moet nog worden bepaald. Vervuilende vrachtwagens gaan wel meer betalen dan schone.

De inkomsten die hieruit voortvloeien, worden in de transportsector teruggepompt. Dat gebeurt door verlaging van de motorrijtuigenbelasting. Verder kan de sector het geld gebruiken voor innovatie en vergroening. De kosten voor de invoering van het registratie- en betalingssysteem zal ook uit de heffing worden betaald.

Om de overlast te beperken voor het vrachtverkeer moet er een soortgelijk systeem komen als in het buitenland. Dan hoeven vrachtwagens geen extra apparatuur aan te schaffen. In onder meer België, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Polen is er al een vrachtwagenheffing.