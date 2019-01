Vrachtschip ramt brug over Belgisch kanaal

Een vrachtschip is donderdagochtend tegen een hefbrug in de Belgische gemeente Grimbergen gevaren. Niemand raakte gewond, maar de schade is immens, aldus de politie. „De gevolgen voor het scheepvaartverkeer en het wegverkeer zijn dramatisch.”

Door de klap verschoof het brugdek enkele meters en knapten de kabels, schrijft Het Nieuwsblad. Ook het schip liep averij op. Een woordvoerder van de Vlaamse Waterweg zegt tegen de krant dat de brug wellicht nog onvoldoende omhoog was gehaald waarna het vrachtschip de onderkant van de brug raakte.

Zowel het weg- als scheepvaartverkeer is gestremd. Een aannemer zal het brugdek moeten weghalen, waarna de volledige schade in kaart kan worden gebracht.