Vorig jaar 104 maal zeer veel hinder op spoor

Vorig jaar hebben zich op het spoor in totaal 104 verstoringen en incidenten voorgedaan die „zeer veel hinder” voor treinreizigers opleverden. Dat blijkt uit de eerste gezamenlijke jaarrapportage verstoringen van de NS en ProRail.

„In vergelijking met voorgaande jaren is er geen significante stijging of daling te zien”, schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) aan de Tweede Kamer. In 2015 ging het om 110 gevallen en het jaar daarvoor om 82 gevallen van verstoringen met zeer veel hinder.

Problemen met de infrastructuur zorgden vorig jaar in de meeste gevallen (82) voor de hinder. Het gaat dan bijvoorbeeld om de problemen met spoorstaven op de Moerdijkbrug of de moeilijkheden met de brandblusinstallatie in de Barendrechttunnel. Er is niet een hoofdoorzaak aan te wijzen voor grote infragerelateerde verstoringen.