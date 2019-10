Voorzitter uit Partij voor de Dieren gezet

Voorzitter Sebastiaan Wolswinkel van de Partij voor de Dieren is door het bestuur uit de partij gezet. Het rommelde al langer tussen het partijbestuur en de jonge voorzitter.

In een verklaring laat de partij weten tot het besluit te zijn gekomen „nadat Wolswinkel de afgelopen maanden stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde en de partij meermaals in de media beschadigde door onder andere zijn persoonlijke opvattingen te uiten”.

Wolswinkel is geroyeerd. Hij kan zich binnen de partij nog wenden tot de commissie van beroep. Ruud van der Velden, algemeen bestuurslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam, is door het bestuur benoemd als interim voorzitter.