Voorzitter CU: niet altijd lijst delen met SGP

De ChristenUnie (CU) en de SGP moeten bij Europese en lokale verkiezingen niet altijd samen één lijst vormen. Dat zegt CU-voorzitter Piet Adema in een interview met het Nederlands Dagblad.

Adema reageert in het gesprek op het uiteengaan van de CU en de SGP in het Europese Parlement. De partijen deelden voorheen altijd de lijst in Europa, maar nu Forum voor Democratie is toegetreden tot de fractie van de partijen (ECR), heeft CU besloten uit de fractie te stappen. SGP blijft er wel in.

"Als het niet ten koste gaat van de zetels, moeten we er altijd over nadenken of het niet gewoon beter is zelfstandig de verkiezingen in te gaan", stelt Adema. De voorzitter wil echter geen vaste regels hierover opleggen. De lokale afdelingen moeten het per situatie beoordelen, vindt Adema.

