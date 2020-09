Voorrangsregeling testen gaat vanaf maandagochtend in

Zorg- en onderwijspersoneel kan zich vanaf maandagochtend melden om met voorrang getest te worden op besmetting met het coronavirus. Dat maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. Maandagochtend wordt een speciaal telefoonnummer bekendgemaakt dat zorgmedewerkers en onderwijzers kunnen bellen voor een afspraak.

Tot de testcapaciteit weer op orde is, kunnen ze zeven dagen per week tussen 07.30 en 20.00 uur het ‘prioriteitsnummer’ bellen voor een afspraak. De mensen die voorrang krijgen worden zoveel mogelijk ’s ochtends getest, zodat ze ’s avonds al de testuitslag kunnen krijgen.

Het kabinet had de voorrangsregeling voor deze groepen eerder aangekondigd omdat de wachttijden voor tests steeds langer duren. Wegens tekorten bij de laboratoria kunnen de teststraten de hoge vraag niet aan. Het kabinet gaat dus door met de voorrangsregeling, terwijl de GGD’en naar verluidt uiterst kritisch zijn op de maatregel. Trouw berichtte donderdag over een brief van de koepelorganisatie GGD-GHOR aan zorgminister Hugo de Jonge, waarin de organisatie aangeeft dat de maatregel niet te rijmen valt met de steeds oplopende wachttijden voor andere groepen.

Voorman André Rouvoet pleit in de brief juist voor strengere maatregelen waar dat nodig is, om de strijd tegen het virus op die manier op te voeren. „Anders blijft het dweilen met de kraan open”, schreef Rouvoet volgens Trouw. Het kabinet komt vrijdagavond wel met strengere maatregelen voor het westen van het land, waar - vooral in de grote steden - het aantal besmettingen in rap tempo oploopt.

Het ministerie zei donderdag in gesprek te zijn met de GGD, maar wilde verder niet op de berichtgeving ingaan. Ook de GGD wilde niet reageren.

Om te voorkomen dat ook mensen die niet tot essentieel zorg- en onderwijspersoneel behoren, toch gebruik maken van de voorrangsregeling, vindt er zowel telefonisch als in de teststraat controle plaats. Om te voorkomen dat ook bij de voorrangsstraten alsnog lange wachttijden gelden, zijn werkgevers gevraagd in de gaten te houden dat werknemers zich niet met voorrang laten testen als het niet nodig is.