Voorrang NAVO-vliegtuigen ook in vredestijd

Militaire vliegtuigen van NAVO-landen zullen voortaan ook in vredestijd voorrang krijgen boven de burgerluchtvaart als zij het Europese luchtruim moeten doorkruisen vanwege een of andere crisis. In oorlogstijd is dat al het geval. Dit moet de handelingssnelheid van het bondgenootschap vergroten.

De NAVO-ministers van Defensie hebben dat vrijdag tijdens hun bijeenkomst in Brussel formeel bekrachtigd. Er zullen speciale corridors in het luchtruim worden afgesproken die de militaire vliegtuigen dan exclusief en ongehinderd door civiele toestellen kunnen gebruiken. Zij krijgen daarvoor ook een speciale oproepcode om zich te identificeren.

De NAVO heeft over dit zogeheten Rapid Air Mobility-initiatief (RAM) afspraken gemaakt met Eurcontrol, de EU-organisatie verantwoordelijk voor de luchtverkeersleiding boven Europa. Volgens NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg zal dit de inzetbaarheid van troepen en materieel bij een acute crisis fors vergroten. Een paar uur tijdwinst kan dan al een enorm verschil maken.