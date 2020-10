Voorrang bij griepprik voor 70-plussers en zwakkeren

Mensen met een medische aandoening en 70-plussers krijgen dit jaar voorrang bij de toekenning van een griepprik, omdat de vraag naar de prik groter is dan het aanbod. Gezonde mensen tussen 60 en 69 jaar wordt gevraagd niet op de uitnodiging voor een griepprik in te gaan, laat staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) weten.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had dit geadviseerd. Alle mensen ouder dan 60 jaar, en mensen met een medische aandoening, worden gewoonlijk in Nederland uitgenodigd voor een griepprik. In totaal krijgen 6 miljoen mensen zo’n uitnodiging, de afgelopen jaren ging ongeveer de helft erop in, aldus het ministerie.

Vanwege de coronacrisis zijn er „zoveel mogelijk griepvaccins” ingekocht, schrijft Blokhuis. In totaal zijn er 3,88 miljoen stuks beschikbaar, ruim een half miljoen meer dan vorig jaar. Maar de vraag is nóg groter, zegt Blokhuis.

„Ik vraag aan gezonde mensen van 60 tot en met 69 jaar nu niet in te gaan op de uitnodiging voor de griepprik. Mensen met een medische aandoening (diabetes, een hart-, long- of nierziekte of een verminderde weerstand) en mensen van 70 jaar en ouder lopen meer gezondheidsrisico’s wanneer ze griep krijgen. Als deze groep eenmaal gevaccineerd is, kunnen de overgebleven vaccins worden gebruikt voor gezonde mensen van 60 tot en met 69 jaar.”