Voormalig SGP-raadslid Barneveld doet toch mee aan verkiezingen

Voormalig SGP-raadslid Henk van den Brink uit Kootwijkerbroek doet met een naamloze lijst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Barneveld. Zelf is hij lijsttrekker. Op de kandidatenlijst staan nog vier andere ondernemers uit reformatorische kring.

Van den Brink heeft nu een zelfstandige zetel in de Barneveldse gemeenteraad. Voorjaar 2015 werd hij uit de SGP-fractie gezet omdat hij volgens een gemeentelijk onderzoek integriteitsafspraken schond rondom een bestemmingsplanwijziging voor een perceel in Barneveld. Die conclusie heeft hij altijd bestreden, al zijn collega-raadsleden namen de conclusie van het onderzoek wel over.

Voor de verkiezingen had Van den Brink geen nieuwe politieke groepering laten registreren. Dat kon tot en met 27 december. De naam van de partij zou dan op de stembiljetten boven de kandidatenlijst kunnen worden geplaatst. Van den Brink zag mede om gezondheidsproblemen op dat moment van registratie af.

Registratie is voor deelname aan de verkiezingen niet vereist. Politieke groeperingen die te laat of geen verzoek indienen, moeten wel een geldige kandidatenlijst inleveren. Ze gaan dan ‘naamloos’ de verkiezingen in en krijgen alleen een nummer boven de kandidatenlijst. Vandaag was de laatste dag waarop kandidatenlijsten konden worden ingeleverd. Van den Brink heeft dat vanmiddag alsnog gedaan. “Ik zit niet voor mezelf in de gemeenteraad”, zegt hij desgevraagd. “Verschillende mensen uit de achterban drongen er toch bij mij op aan om aan de verkiezingen mee te doen. Ik hoop op een zetel, misschien twee.”