Voorlopig geen aangifte AIVD tegen journalist

De inlichtingendienst AIVD doet voorlopig geen aangifte tegen journalist Huib Modderkolk van de Volkskrant. Dat heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en politiek verantwoordelijk voor de dienst aan de krant laten weten.

Donderdag dient een kort geding achter gesloten deuren waarin de AIVD eist dat Modderkolk een passage in zijn nog te verschijnen boek over digitale spionage schrapt omdat het staatsgeheimen zou bevatten. Ollongren wil eerst het kort geding afwachten. „Laten we niet op zaken vooruitlopen”, zegt ze in de krant.

De bewindsvrouw heeft dinsdag contact gehad met de hoofdredacteur Philippe Remarque van de Volkskrant. „Ik vond het belangrijk om hem te melden dat we zorgvuldig handelen. Met respect voor de journalistiek. En vanuit de zorg en verantwoordelijkheid voor mensen die betrokken zijn bij het inlichtingenwerk”, laat ze via een woordvoerder weten.