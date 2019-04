Voorlichter Baudet blijft kandidaat senaat

Voorlichter Jeroen de Vries van FVD blijft kandidaat voor de Eerste Kamer. Ook blijft hij persvoorlichter van de partij. De Vries heeft dat vrijdag laten weten. Hij staat vijfde op de kandidatenlijst voor de Senaat. De Vries werd de afgelopen tijd wel gezien als een bondgenoot van de in opspraak geraakte lijsttrekker Henk Otten. Dat laatste noemt De Vries een „misverstand”.

Volgens hem zijn ook de andere FVD-kandidaten nog steeds beschikbaar voor de Eerste Kamerlijst. Maar of dat ook geldt voor Otten weet hij niet. „Die heb ik niet gesproken.” Otten stapte donderdag uit het partijbestuur van FVD nadat bekend was geworden dat hij „een greep in de kas” had gedaan.

Tegen EenVandaag liet Otten weten dat hij zijn zetel in de Eerste Kamer gewoon wil innemen, al weet hij nog niet of dat voor FVD is of als eenmansfractie. Otten was niet bereikbaar voor een reactie.

De nieuwe Eerste Kamer wordt op 27 mei gekozen door de Provinciale Statenleden.