Voorkeurszetel voor Baudet in Europa

Thierry Baudet is met voorkeursstemmen verkozen in het Europees Parlement. Hij was lijstduwer voor Forum voor Democratie, maar kreeg genoeg stemmen voor een eigen zetel. Of Baudet daadwerkelijk Europarlementariër wordt, is nog niet bekend. Bij de provinciale verkiezingen in maart won Baudet voorkeurszetels in Noord-Holland en Zuid-Holland, maar hij wees beide zetels af.

De Kiesraad heeft dinsdag de officiële uitslag van de Europese verkiezingen in Nederland bekendgemaakt. Die is gelijk aan de uitslag die de Verkiezingsdienst van het ANP al had berekend. De PvdA is de grootste partij geworden met zes zetels. CDA en VVD krijgen vier zetels. GroenLinks en Forum voor Democratie komen met elk drie leden in het parlement. PVV, SP en DENK wisten geen zetel te behalen.

Als de Britten de Europese Unie verlaten, krijgt Nederland drie extra zetels in het Europees Parlement. Die gaan naar PVV, VVD en Forum voor Democratie.

PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans kreeg de meeste stemmen, bijna 840.000. Dirk Jan Eppink, lijsttrekker van Forum, ontving net geen 340.000 stemmen. Zijn lijstduwer Baudet kreeg de steun van bijna 165.000 kiesgerechtigden.