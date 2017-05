Voorganger op CU-congres: Laad moslims met rust!

„Daarom zeg ik: laat moslims niet met rust! Maar ook: laad moslims met rust, met de rust die jij van Jezus ontvangen hebt!”

Die boodschap gaf de Iraans-Nederlandse voorganger Parsa het ChristenUnie-congres, zaterdag bijeen in Lunteren, in zijn openingswoord mee. Parsa vluchtte vijftien jaar geleden uit Iran. „Ik was drie maanden oud toen ik een kadootje kreeg: de oorlog tussen Iran en Irak. Ik ben daardoor opgegroeid met angst, woede, wantrouwen en haat. Daar zat ik vol mee. Om toch aanzien te verwerven, stortte ik me vanaf mijn achtste levensjaar op studie en naleving van de islam. Dáár wilde ik in elk geval goed in zijn.”

Toen Parsa na zijn vlucht uit Iran in een Nederlands AZC terecht kwam, leefde die haat nog altijd in hem. „Moslims die zich, na contact met Nederlandse broeder en zusters, tot het christendom bekeerde, maakte ik belachelijk. Tijdens hun doopdienst stond ik op, om te tegen te spreken en te bespotten”.

Door contact met een Nederlandse christen („Hij was moedig, hij was nederig, hij was volhardend. Het ging hem niet om mijn verleden, niet om mijn prestaties, het ging hem om mij”) kwam Parsa uiteindelijk toch tot geloof. „Daarvoor wil ik alle Nederlandse christenen, en ook de ChristenUnie bedanken. En ik zeg jullie: laat moslims niet met rust! Maar ik zeg ook: laad ze met rust, laad ze met de rust die jullie van Jezus ontvangen hebben!”

De ChristenUnie congresseert zaterdag in Lunteren. Er zijn huishoudelijke agendapunten, deelsessies (onder meer over de zondagsrust) en een speech van partijleider Segers. Het thema van het congres is “Vrij om te geloven”.

