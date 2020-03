Voor het eerst gebarentolk bij persconferentie Rutte over corona

Bij de persconferentie van premier Mark Rutte over het coronavirus zal donderdag voor het eerst een gebarentolk aanwezig zijn. Dit gebeurt na veel kritiek van belangenorganisaties voor doven en slechthorenden.

Tijdens belangrijke persconferenties over het virus werd eerder geen tolk ingezet. Daar kwam veel kritiek op, omdat doven en slechthorenden zo cruciale informatie kunnen missen. Zo stond woensdag in het NOS Journaal iemand met een bord achter een verslaggever waarop stond „Waar is de gebarentolk voor doven tijdens crisissituaties?”.

Vermoedelijk komt de premier donderdag met nieuwe maatregelen om het nieuwe coronavirus in te dammen. De persconferentie is rond 14.00 uur.