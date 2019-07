Voor het eerst code rood wegens hitte België

Voor het eerst is in België een code rood wegens de hitte afgegeven. Het alarm geldt voor de komende dagen, meldt het Belgisch weerinstituut KMI.

Volgens het KMI worden woensdag en donderdag „de objectieve criteria van de alarmfase bereikt” met verwachte lokale temperaturen van 39 en 40 graden. Er is bij het besluit ook rekening gehouden met de ozonwaarden in de lucht.

Het instituut raadt mensen met de aanstaande „verzengende hitte” aan veel te drinken, het zoutgehalte op peil te houden, het rustig aan te doen, in een gekoelde ruimte te verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging, en directe zonnestralen te vermijden. Ook wordt men opgeroepen „actie te ondernemen om uzelf en anderen in veiligheid te brengen en de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op te volgen”, aldus het KMI op zijn website.