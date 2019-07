Voor 112-storing is nooit geoefend

De hulpdiensten hebben nooit geoefend hoe ze moeten reageren als een storing alarmnummer 112 onbereikbaar maakt. De kans daarop werd minimaal geacht, schrijft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer. Met het gelijktijdig uitvallen van het gewone telefoonnummer van de politie werd in het draaiboek zelfs helemaal geen rekening gehouden.

Het noodnummer was vorige week maandag urenlang uit de lucht door een storing bij KPN. Het lijkt erop dat de hulpdiensten daardoor een aantal keer te laat waren om mensen in nood te helpen. De inspectiediensten die de storing en en de gevolgen onderzoeken, buigen zich over in ieder geval een handvol incidenten.

Voor een gedeeltelijke storing is wel geoefend, meldt Grapperhaus. Maar „het zwaarste scenario” leek de hulpdiensten niet waarschijnlijk, mede omdat KPN zou kunnen terugvallen op gedegen noodvoorzieningen.

De storing van vorige week werd nog verergerd doordat ook het gewone telefoonnummer van de politie, 0900-8844, onbereikbaar was. Het draaiboek was daarop niet berekend. De politie moest daarom terugvallen op lokale en regionale nummers. Grapperhaus laat het draaiboek nu aanpassen.

De omgang van de hulpdiensten met de storing maakte een chaotische indruk op de Tweede Kamer. Die vroeg zich af of er voor zulke calamiteiten überhaupt was geoefend en of het draaiboek wel voldeed.