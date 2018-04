Vonnis schietzaak terreurverdachte Abdeslam

De rechtbank in Brussel doet maandag uitspraak in het proces tegen terreurverdachte Salah Abdeslam over een schietpartij in de Brusselse gemeente Vorst in maart 2016. Abdeslam (28) geldt als de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs, waarbij in november 2015 130 doden vielen. Zijn bomgordel zou niet zijn afgegaan. De in Brussel opgegroeide Fransman vluchtte naar België en dook onder.

Op 15 maart 2016 wilde een Belgisch-Frans politieteam een woning in de Driesstraat in Vorst doorzoeken, toen de agenten onverwacht werden beschoten. Een scherpschutter schoot daarop de Algerijnse terrorist Mohamed Belkaïd dood. In het huis bleek ook Abdeslam te zijn, maar hij ontkwam, samen met de Tunesiër Sofien Ayari.

Het tweetal werd drie dagen later alsnog opgepakt in Molenbeek. Vier dagen daarna, op 22 maart, vonden de dodelijke aanslagen in Brussel plaats. Justitie sluit niet uit dat Abdeslam in hetzelfde netwerk zat. Hij werd in april 2016 aan Frankrijk uitgeleverd. Voor de Franse rechtszaak is nog geen datum bekend.

Het OM eist voor beiden twintig jaar cel voor poging tot moord en wapenbezit in een terroristische context. De zitting begint om 08.45 uur. Volgens het federaal parket zijn Abdeslam en Ayari, zelf ‘hoogstwaarschijnlijk’ niet aanwezig.