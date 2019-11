Von der Leyen wil ook zonder Brit aan de slag

De Europese Commissie wil toch 1 december aan de slag, ondanks de weigering van de Britse regering om een commissaris voor te dragen. „We bekijken alle opties maar hebben nog geen besluit genomen over de volgende stappen. Dit is een uitzonderlijke en ingewikkelde situatie die nog nooit is voorgekomen”, aldus een commissiewoordvoerster.

Premier Johnson heeft de aankomende commissievoorzitter Ursula von der Leyen laten weten dat Londen niet voor de Britse verkiezingen op 12 december met een voordracht komt. Maar Londen heeft tegelijk gezegd dat het de voortgang van het werk in de EU niet wil belemmeren, zei de woordvoerster.

Zolang het Verenigd Koninkrijk lid is van de EU is het volgens de verdragen verplicht een commissaris te leveren. De EU-leiders hebben ook hierop gewezen in hun beslissing om de Britten nog tot 31 januari uitstel voor de brexit te geven. „We weten dat we een inbreukprocedure tegen het Verenigd Koninkrijk kunnen beginnen”, verklaarde de woordvoerster. Het Europees Hof van Justitie zou dan uitspraak doen over de kwestie, bijvoorbeeld in een kort geding.

De woordvoerster wees erop dat de procedures in het Europees Parlement, dat het team-Von der Leyen moet goedkeuren, „flink vorderen”. Donderdagmorgen is de Hongaarse kandidaat-commissaris Oliver Várhelyi gehoord, donderdagmiddag komen ook de Fransman Thierry Breton en de Roemeense Adina Vălean aan de beurt. Als alle drie de beoordeling van de parlementariërs doorstaan, is de Europese Commissie op een Britse commissaris na compleet. „We werken met de andere EU-instellingen aan het doel 1 december de nieuwe commissie op haar plek te hebben.”