Von der Leyen vraagt Johnson om kandidaat

De aankomend voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft de Britse premier Boris Johnson per brief verzocht „zo snel mogelijk” een kandidaat voor het dagelijks EU-bestuur voor te dragen. Ze heeft hem volgens een woordvoerster „aangemoedigd” met een vrouwelijke kandidaat te komen.

Doordat de EU-leiders vorige maand verlenging van de deadline voor het vertrek van de Britten hebben toegestaan tot 31 januari, is de Britse regering volgens het EU-verdrag verplicht een commissaris te leveren. Het was de bedoeling dat Von der Leyen en haar team op 1 november zou aantreden, maar er zijn nog vier plaatsen onbezet in de nieuwe Europese Commissie. De datum is vooralsnog uitgesteld naar 1 december.

De woordvoerster wees erop dat het Europees Parlement nog deze maand de vier kandidaat-commissarissen moet goedkeuren om 1 december te kunnen beginnen. Johnson heeft tot nu toe gezegd dat hij geen nieuwe EU-commissaris naar Brussel wil sturen.

De kandidaten die Frankrijk, Hongarije en Roemenië eerder aandroegen zijn afgewezen door het parlement. Von der Leyen heeft van de eerste twee landen inmiddels een nieuwe kandidaat geaccepteerd.

De kersverse Roemeense regering heeft woensdag twee kandidaten voorgesteld, een man en een vrouw. Adina Valean en Siegfried Muresan zijn beiden lid van het Europees Parlement voor de liberalen. Von der Leyen gaat met ze praten om te bekijken wie het beste in het team past. Ze streeft naar een zo gelijk mogelijke verdeling van de portefeuilles in de commissie tussen mannen en vrouwen.