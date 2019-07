Von der Leyen overtuigt sociaaldemocraten niet

Ursula von der Leyen heeft nog niet alle sociaaldemocraten in het Europees Parlement achter zich in haar poging om voorzitter van de Europese Commissie te worden. Om groen licht te krijgen moet volgende week een meerderheid van de 751 parlementsleden voor de christendemocratische Duitse politica stemmen.

Von der Leyen gaat deze week alle fracties langs. De stem van de christendemocraten en liberalen lijkt binnen. Met de steun van de sociaaldemocraten zou ze dan 444 stemmen halen.

Een sterker sociaal beleid, een rechtvaardige ecologische transitie en versterking van de rechtsstaat zijn belangrijke eisen van de sociaaldemocraten. Zij ontvingen Von der Leyen woensdag, maar meerdere Europarlementariërs lieten weten niet overtuigd te zijn. Hoe ze gaan stemmen wordt volgende week besloten.

De groene fractie (74 leden), die ze later op de dag spreekt, is vooralsnog niet van plan voor Von der Leyen te stemmen. Op bezoek bij de liberalen zei ze er alles aan te doen om de volgens velen schimmige procedure rond haar benoeming democratischer te maken. Concreet werd ze niet. „Er zijn vele ideeën.”

Ze was dinsdag al langs geweest bij de conservatieve ECR-fractie, waar Forum voor Democratie in zit. Volgens delegatieleider Derk Jan Eppink heeft ze daar beloofd zachter te zijn op het vlak van de rechtsstaat, meer tijd en geld te bieden voor de energietransitie en opname van migranten niet verplicht te stellen. „Wat belooft ze de groenen of socialisten? Wat zijn haar beloften waard?”, vraagt hij zich af. De 62 leden tellende ECR-fractie gaat zich beraden over de stemming.