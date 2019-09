Volop genieten van ceremonieel vertoon

„Vúúr!” Prinsjesdag is weer een sterk staaltje ceremonieel machtsvertoon. Defensie brengt in totaal 2300 militairen op de mat. In vol ornaat. Duizenden toeschouwers genieten langs de route van het schouwspel in het jaar waarin Nederland 75 jaar bevrijding viert.

Klokslag 13.00 uur verlaten koning Willem-Alexander en koningin Máxima Paleis Noordeinde. Vanaf dat moment klinkt elke minuut een kanonsschot op het Malieveld in Den Haag. De saluutschoten van houwitsers luisteren de plechtigheden op.

Militairen lopen mee met de stoet. Of staan in het gelid langs de route. De Glazen Koets rijdt van Noordeinde, over het Lange Voorhout, door de Grenadierspoort naar het Binnenhof om halt te houden voor de rode loper van Ridderzaal. Vaste prik.

Prinses Beatrix kijkt vanaf het Kabinet van de Koning aan de Korte Vijverberg toe. Van achter het raam zwaait ze naar haar zoon en schoondochter. Naast haar zit de 96-jarige Engelandvaarder Rudi Hemmes. Veteraan. Bikkel.

Vaandelwachten en erewachten staan opgesteld voor de Ridderzaal. Kamervoorzitter Khadija Arib vangt het koningspaar op. Even later leest de koning de troonrede voor. Voor de zevende keer alweer. Aan het begin van het parlementaire jaar mag hij traditiegetrouw de kabinetsplannen ontvouwen. Ook al ligt de helft al op straat.

De koning begint de Troonrede met de herinnering aan geallieerde parachutisten die in september 1944 voor Nederland streden. „75 jaar later lijken vrijheid, democratie en een sterke rechtsstaat vanzelfsprekende waarden. Maar wie de wereld beschouwt, realiseert zich hoe bijzonder het is te leven in een land waarin mensen zich veilig kunnen voelen.”

Dan stapt het koningspaar weer in. Langs de route staan nog altijd duizenden toeschouwers enthousiast te wuiven. „Dag majesteit.” En majesteit wuift terug.

Op Paleis Noordeinde volgt de traditionele balkonscène. Een hoogtepunt van Prinsjesdag. Op het moment dat het paleishek in het slot valt, stormt het publiek op de paleishekken af. Willem-Alexander, Máxima, prins Constantijn en prinses Laurentien zwaaien om het hardst.

Den Haag zet voor de vierde keer op rij de Glazen Koets in op Prinsjesdag, omdat de Gouden Koets uit de roulatie is voor groot onderhoud.

De Glazen Koets kan na de rit weer op stal. Tot volgend jaar.