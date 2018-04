Volle steun NAVO-landen voor aanval Syrië

Alle lidstaten van de NAVO hebben hun volle steun uitgesproken voor de Amerikaanse, Franse en Britse aanvallen op Syrië. Zij deden dat nadat de NAVO-ambassadeurs van de drie landen hun 26 collega’s informatie hadden gegeven waar volgens hen uit blijkt dat de regering van president Assad verantwoordelijk was voor het gebruik van chemische wapens in Douma, een week geleden.

Er was geen praktisch alternatief voor het gebruik van geweld, zei NAVO-chef Stoltenberg zaterdag na afloop van het overleg in het hoofdkwartier in Brussel. De aanvallen waren proportioneel en hebben het vermogen van het regime om opnieuw toe te slaan een forse klap toegebracht, aldus de Noor. Niets doen zou hebben geleid tot escalatie en mogelijke herhaling van het „barbaarse” gebruik van chemische wapens. „Er moest een krachtige reactie komen.”

De flagrante schending van het verbod op dergelijk wapens mag niet onbestraft blijven, stellen de 29 lidstaten in een verklaring. Zij roepen Rusland op zijn invloed bij de Syriërs aan te wenden om constructief mee te werken aan het vredesproces en humanitaire hulp toe te laten.