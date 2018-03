Vogelgriep op eendenboerderij in Kamperveen

De vogelgriep heeft opnieuw toegeslagen. Een eendenbedrijf in het Overijsselse Kamperveen is getroffen, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het is nog onduidelijk of het om de zeer besmettelijke variant gaat die al een paar maanden in Nederland rondwaart.

De NVWA ruimt alle 30.000 eenden op de boerderij. Ook de andere maatregelen die doorgaans na een uitbraak volgen, worden genomen. Dat betekent onder meer dat buurbedrijven worden onderzocht en dat in een straal van 10 kilometer rond het getroffen bedrijf de komende maand een vervoersverbod geldt.

De nieuwe besmetting is een klap voor de pluimveesector, die de dieren al maanden binnen moet houden om verspreiding van het virus tegen te gaan. Die ophokplicht schuift nu weer een hele tijd op, en wordt sowieso niet voor Pasen opgeheven. Dat is voor de pluimveehouders een flinke strop.

De landelijke ophokplicht werd eind vorig jaar ingesteld nadat vogelgriep was ontdekt op een eendenbedrijf in het naburige Biddinghuizen. Ook in november 2016 werd deze maatregel van kracht en bleef dat toen ruim vijf maanden.

Als kippen niet buiten mogen scharrelen, mogen hun eieren geen vrije-uitloopeieren heten. Boeren moeten die dan verkopen als goedkopere scharreleieren. Vorig jaar was dat al verplicht na twaalf weken opsluiting, maar zelfs de sindsdien opgerekte termijn van zestien weken lijkt nu niet genoeg.