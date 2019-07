VOE-bestuur schakelt mediator in

Het bestuur van de stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE) schakelt een mediator in om het conflict met een werknemer, waarover de laatste weken veel publiciteit ontstond, te beslechten.

Het VOE-bestuur doet dit na contact met het SGP-partijbestuur en na een advies door externe deskundigen, schrijft het bestuur in een woensdag opgesteld persbericht. „Hiermee hopende dat men niet langer over elkaar maar met elkaar spreekt en de problematiek op vreedzame wijze wordt bijgelegd”, zo luidt de slotzin van het persbericht.

Van Voorden (VOE): Lekken is SGP onwaardig

Navraag door het Reformatorisch Dagblad bij het ministerie van Buitenlandse Zaken leert overigens dat er de achterliggende dagen op het departement geen klachten zijn binnengekomen van SGP’ers over het functioneren van de VOE. Na de ophef die hierover in de media ontstond, had minister Blok gezegd dat ontevreden SGP’ers zich dan maar op zijn ministerie moesten melden. Dat is dus niet gebeurd.