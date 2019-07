VOE-bestuur binnen SGP wijst kritiek van de hand

De Stichting Vormingsactiviteiten Oost-Europa (VOE) binnen de SGP wijst het rapport dat vertrouwenspersoon en hoofdbestuurslid M. J. W. Hoek opstelde over de perikelen binnen de stichting van de hand.

„Het rapport bevat feitelijke onjuistheden, is onzorgvuldig en niet deugdelijk onderbouwd. Het VOE-bestuur herkent zich niet in de geuite beschuldigingen en deelt de conclusies van het rapport van de vertrouwenspersoon niet”, zo staat in een persbericht dat de VOE vrijdag liet uitgaan.

De stichting verwijt Hoek dat hij „geen correct hoor- en wederhoor” toepaste. Het VOE-bestuur, dat onder leiding staat van oud-SGP-burgemeester E. J. van Voorden, zal hierover „in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon en met de klagers.”

Over de inhoud van het rapport en het dossier van de medewerker die de kwestie aan het rollen bracht, doet de stichting geen verdere mededeling. Wel meldt het bestuur dat het zich niet kan vinden in de klachten van de medewerker.

De Telegraaf onthulde vrijdag dat het VOE-bestuur ondoelmatig omgaat met subsidies en kritische partijleden buitenlandse reizen ontzegt. Ook zou er sprake zijn van voortdurend verbaal agressief en intimiderend gedrag vanuit het bestuur. In zijn persbericht stelt het VOE-bestuur dat het aan het SGP-partijbestuur gevraagd heeft „een diepgaand onderzoek in te stellen naar de bron van het lekken.”

Minister Blok van Buitenlandse Zaken riep vrijdag SGP’ers op om signalen die ze ontvangen over verspilde subsidies, te melden bij het ministerie. De VOE heeft als doel om de democratie in het buitenland te versterken.

Het VOE-bestuur heeft de accountant en het ministerie ingelicht over de ontstane commotie. Het bestuur benadrukt in het persbericht dat zowel de begroting als de jaarrekening van de stichting VOE de afgelopen jaren door het ministerie en de accountant gecontroleerd zijn en goedgekeurd.

