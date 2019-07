Vodafone mag deel Liberty Global overnemen

De Europese Commissie is akkoord met de overname van activiteiten van het Amerikaanse kabelbedrijf Liberty Global door de Britse telecomgigant Vodafone. Het gaat om activiteiten in Duitsland, Tsjechië, Hongarije en Roemenië. De overname is wel aan een aantal voorwaarden gebonden, is besloten nadat Brussel in december een diepgaand onderzoek instelde naar de gevolgen van de overname.

„Toegang tot betaalbare en hoge kwaliteit breedband- en televisiediensten is tegenwoordig net zo gevraagd als stromend water”, aldus EU-commissaris Margrethe Vestager (Mededinging) in een toelichting op het besluit. „Daarom moeten er maatregelen worden getroffen om te garanderen dat klanten kunnen blijven genieten van eerlijke prijzen, hoge kwaliteit en innovatieve producten.”

Vodafone biedt in Tsjechië, Hongarije en Roemenië vooral mobiele telefonie aan, terwijl Liberty daar diensten voor vaste telefonie via de kabel levert. In Duitsland zijn beide ondernemingen zowel met telefonie als televisie actief op het kabelnet, maar in verschillende regio’s. In Duitsland moet Vodafone een aantal maatregelen treffen om te zorgen dat de concurrentie er niet in het geding komt. De deal heeft een waarde van 19 miljard euro.

In Nederland zijn kabeltelevisiebedrijf Ziggo en Liberty Globals dochterbedrijf UPC al samengesmolten.