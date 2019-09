VO-raad keert zich tegen wet nieuwe scholen

De VO-raad keert zich tegen het plan van minister Arie Slob om meer ruimte te bieden voor het stichten van nieuwe scholen.

De vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs was eerder nog voorstander van het wetsvoorstel. Maar de afgelopen tijd is er veel veranderd, zegt voorzitter Paul Rosenmöller vrijdag in Trouw. Zo daalt het aantal leerlingen volgens prognoses de komende jaren flink. Dat vraagt volgens de VO-raad om reorganisatie en samenwerking, terwijl Slobs plannen juist concurrentie in de hand werken.

De nieuwe wet moet het mogelijk maken dat ouders een school kunnen oprichten rond elk levensbeschouwelijk of pedagogisch-didactisch concept.