VN-klimaatcentrum naar Rotterdam en Groningen

Een nieuw centrum voor klimaatvraagstukken van de Verenigde Naties wordt in twee Nederlandse steden gevestigd: Rotterdam en Groningen. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu bekendgemaakt. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat het kenniscentrum naar Nederland zou komen. Ook Japan is bij de oprichting van het centrum betrokken.

De bedoeling van het centrum is om bedrijven, overheden en andere instanties bij elkaar te brengen en kennis te delen over de aanpak van klimaatproblemen. Rotterdam bouwt een klimaatneutraal drijvend kantoor voor het kenniscentrum. In Groningen wordt er plek gemaakt in de Energy Academy Europe, een futuristisch uitziend kantoorgebouw dat is uitgerust met allerlei snufjes op het gebied van duurzame energie en energiebesparing.

„De opwarming van de aarde zal steeds meer mensen hard treffen”, zegt staatssecretaris Sharon Dijksma. „Ons initiatief voor dit mondiale klimaatcentrum helpt landen en organisaties die zoeken naar tastbare oplossingen om zich te kunnen wapenen tegen klimaatverandering.”