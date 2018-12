VN-gezant Hennis waarschuwt: IS niet verslagen

President Donald Trump haalt zijn troepen weg uit Syrië, omdat terreurgroep IS volgens hem is verslagen. Maar de nieuwe VN-gezant in Irak, oud-minister Jeanine Hennis, denkt daar anders over.

Zij waarschuwt dat Islamitische Staat nog niet is verslagen. „IS is militair verslagen, maar dat wil niet zeggen dat ze is opgehouden te bestaan.” Dat blijkt onder meer uit de aanslagen die de terreurgroep nog steeds pleegt. „We moeten daar niet lichtvaardig mee omgaan, dat kunnen we niet veronachtzamen.”

Hennis zit sinds een dikke week in Bagdad om leiding te geven over de vijfhonderd man tellende VN-missie in het land. Het gaat volgens haar nog wel even duren voordat IS verslagen is. „We moeten een lange adem hebben om die definitief de kop in te drukken.” Het Amerikaanse besluit kwam ook in Irak als een verrassing. „Er werd hier ook van opgekeken.” Als de terreurgroep in Syrië weer aan kracht wint, is de vrees dat hetzelfde in Irak kan gebeuren.

Over de gevolgen van het besluit van Trump voor haar missie kan ze nog weinig zeggen. „Dat is nu nog moeilijk te zeggen, maar het is een feit dat Irakezen alles op orde proberen te krijgen. Het is niet zonder risico, deze beslissing.” Er zijn nog enkele duizenden Amerikaanse militairen in Irak. De regering in Bagdad heeft volgens Hennis hierover goede afspraken met de Amerikanen gemaakt.

Het vertrek van de Amerikanen uit Syrië is niet het signaal dat de strijd tegen IS stopt, benadrukt generaal-majoor Christopher Ghika. Hij is de plaatsvervangende bevelhebber van de internationale coalitie tegen IS. De strijd tegen IS wordt gewoon doorgezet, aldus de Brit. Hij zegt ook nadat de Amerikanen het Syrische strijdtoneel hebben verlaten, over voldoende militairen en materieel te beschikken. „Ik ben ervan overtuigd dat onze troepen hun doel zullen bereiken.”

Nederland draagt volgend jaar bij met vijftig man aan de internationale coalitie tegen IS. Die geven trainingen in Noord-Irak. Ook geven in Bagdad een klein aantal Nederlandse commando's trainingen aan Iraakse special forces.