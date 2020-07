Vluchten naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba mogen weer

Vanuit Nederland mag weer gevlogen worden naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Ook Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg worden uitgezonderd van het vliegverbod van en naar deze Caribische eilanden, melden de ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

Voor de zogenoemde BES-eilanden geldt sinds maart een apart vliegverbod in verband met de corona-pandemie. Dat was volgens het kabinet nodig omdat die als bijzondere Nederlandse gemeenten niet onder het Europese inreisverbod voor niet-Schengenlanden vallen, en het wel van belang was de import van het nieuwe coronavirus zo veel mogelijk te beperken.

Voor andere EU-landen blijft het vliegverbod tot 1 augustus van kracht. Datzelfde geldt voor het Verenigd Koninkrijk, Noord- en Zuid-Amerika en de rest van het Caribisch gebied, met uitzondering van Aruba, Curaçao, en Sint-Maarten.