Vluchten in Brussel gecanceld wegens staking

Op Brussels Airport zijn vrijdag 42 vluchten geannuleerd vanwege een staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. Vooral passagiers van Ryanair zijn getroffen door de staking, die donderdagavond begon.

Ook vluchten van KLM, TAP Portugal en HOP! Air France en TUI hebben er last van. Zo’n driehonderd mensen moesten de nacht door de staking doorbrengen op het vliegveld. Het vliegveld in Zaventem adviseert reizigers op de website te kijken of de bagage voor hun vlucht wordt afgehandeld door Aviapartner.

Het personeel van Aviapartner legde het werk onder meer neer om te protesteren tegen een „totaal gebrek aan sociaal overleg”. De vakbonden en de directie zitten nu wel om de tafel, maar de overlast duurt waarschijnlijk nog de hele dag.