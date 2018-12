VLM Airlines Brussel vraagt faillissement aan

Luchtvaartmaatschappij VLM Airlines Brussel, die is ontstaan uit de resten van Thomas Cook Airlines Belgium (TCAB), heeft faillissement aangevraagd. De ongeveer tachtig werknemers zijn dinsdagmiddag ingelicht.

„We hebben goed gedraaid in de zomer, maar konden onvoldoende reserves opbouwen om de winter door te komen”, aldus een woordvoerder tegen persbureau Belga. Het bedrijf voerde vluchten uit in opdracht van andere maatschappijen. Het faillissement is bevestigd door de ondernemingsrechtbank in Brussel.

De activiteiten lagen sinds vorige week al stil. VLM Brussel had nog één vliegtuig, een Airbus A321.