Vliegveld Lelystad wordt stembureau

Het nieuwe vliegveld van Lelystad moet nog in gebruik worden genomen, maar de nieuwe terminal wordt volgende week al gebruikt. Het is dan namelijk een stembureau voor de Europese verkiezingen. Stemmen kan er tussen 7.30 en 21.00 uur.

Een stembureau in de terminal is volgens de gemeente Lelystad „een unieke kans om een kijkje te nemen in de ontvangsthal”. Wie niet in Lelystad woont, moet bij zijn of haar eigen gemeente een pas aanvragen om in de terminal te kunnen stemmen.

De Nederlandse verkiezingen voor het Europees Parlement zijn op 23 mei.