Vliegtuigen geparkeerd op Aalsmeerbaan van Schiphol

Op de Aalsmeerbaan van Schiphol worden vanaf zondagmiddag vliegtuigen geparkeerd. Daarover hebben Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland en KLM overeenstemming bereikt. Er komen op de baan ongeveer 25 toestellen te staan tot het reguliere vliegverkeer wordt hervat.

Omdat het vliegverkeer door het coronavirus grotendeels plat ligt is er behoefte aan extra parkeerruimte voor vliegtuigen. Om beschadiging van de baan te beperken komen er rijplaten te liggen, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer. Schiphol heft geen parkeergelden.

Als er meer behoefte is aan parkeercapaciteit is er nog ruimte op andere civiele vliegvelden. Ook op Vliegbasis Eindhoven is volgens Defensie nog ruimte om passagiersvliegtuigen te stallen. Bij deze andere mogelijke luchthavens zal ook geen parkeergeld worden gevraagd zolang de crisis duurt.