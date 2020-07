Vliegen naar Caribisch Nederland ook in augustus mogelijk

Reizigers mogen ook komende maand vanuit Nederland naar Bonaire, Sint-Eustatius en Saba blijven vliegen. Dat geldt eveneens voor Duitsland, Frankrijk en België, maar Luxemburg valt af. De opleving van het coronavirus in het kleinste Beneluxland maakt een nieuw vliegverbod noodzakelijk, laat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) weten.

Vliegen naar de zogenoemde BES-eilanden is, sinds het coronavirus in maart razendsnel de wereld over ging, vanuit bijna alle landen verboden. Het kabinet nam die maatregel afzonderlijk, omdat de eilanden als bijzondere Nederlandse gemeenten niet onder het Europese inreisverbod voor niet-Schengenlanden vallen. En ze moesten wel beschermd worden tegen de invoer van het virus. Het vliegverbod wordt nu met een maand verlengd tot 1 september, met uitzondering dus van Nederland en drie andere Europese landen.

De eilanden missen door het wegblijven van toeristen wel veel inkomsten. Daarom hebben ze „maatregelen getroffen om geleidelijk meer personen toe te kunnen laten”, schrijft Van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. De eilandbestuurders hebben de ruimte om aparte regels te maken voor bijvoorbeeld vakantiegangers en studenten.