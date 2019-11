Vlees Vlaams rood rund Europees beschermd

Vlees van rode runderen uit West-Vlaanderen is opgenomen in het Europese register dat streekproducten beschermt. Het vlees wordt zeer gewaardeerd in de Belgische gastronomie, aldus de Europese Commissie.

Producten met deze zogeheten beschermde oorsprongsbenaming (BOB) moeten in een bepaalde streek zijn gemaakt volgens een erkende en gecontroleerde werkwijze. ‘Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen’ mag die naam alleen dragen als de runderen zijn gefokt en gekweekt in de provincie West-Vlaanderen. Het moet afkomstig zijn van koeien tussen de 3,5 en 8 jaar oud of van ossen tussen de 2 en 3,5 jaar.

Het leeuwendeel van de runderveestapel in deze regio behoort tot het rode ras. De smaak zou „vol en intens” zijn omdat de dieren vooral gras eten. Ook als ze in de winter op stal zijn krijgen ze lokaal graslandvoer.

In het BOB-register staan meer dan 1450 producten, waaronder parmaham. Uit Nederland staan vooral kazen in het register, zoals kanterkaas, Boeren-Leidse met sleutels, Noord-Hollandse Gouda en Noord-Hollandse Edammer. Ook het aardappelras Opperdoezer Ronde staat op de lijst, evenals Oolde-wijn uit de Gelderse gemeente Lochem.