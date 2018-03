Vlaming vijftig jaar volksvertegenwoordiger

De Vlaming Herman De Croo is zaterdag vijftig jaar volksvertegenwoordiger. De tachtigjarige liberaal werd op 31 maart 1968 voor het eerst verkozen in het Vlaams parlement. Het ‘Orakel van Brakel’ is daarmee een van de langstzittende volksvertegenwoordigers in de Belgische geschiedenis, meldt zijn partij Open VLD.

De Croo was kandidaat bij negentien parlementaire, zes provinciale, elf gemeentelijke en vier Europese verkiezingen. Hij zat niet alleen in het federale en Vlaams parlement en de senaat, maar vervulde ook tal van ministersposten. De bejaarde polticus was in zijn loopbaan ook burgemeester en partij- en parlementsvoorzitter en is tevens minister van Staat.

De komende weken en maanden wordt De Croo op tal van plekken in het zonnetje gezet. Er verschijnt binnenkort een boek over hem en hij werkt zelf aan een autobiografie.