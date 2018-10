Vlaanderen moet luchtkwaliteitsplan maken

De Vlaamse regering moet binnen een jaar een plan maken voor betere luchtkwaliteit in het hele gewest. De rechtbank in Brussel heeft dat bepaald in een zaak die Greenpeace had aangespannen.

Volgens de milieuorganisatie doet Vlaanderen te weinig tegen vieze lucht en wordt er onvoldoende gemeten. De regering zou daarnaast te weinig informatie doorgeven aan de Europese Commissie, terwijl dat wel verplicht is. Vlaanderen weerspreekt dat het de regels overtreedt.

De rechter gaf opdracht om de resultaten van metingen over 2016 die sinds januari online staan binnen drie maanden door te geven aan de EU. Daaruit blijkt volgens Greenpeace dat de luchtkwaliteitsnormen op meerdere plekken worden overschreden, terwijl actie uitblijft. Europese regels schrijven voor dat dan een saneringsplan moet worden opgesteld.

In Nederland bepaalde de rechter dinsdag dat de regering meer moet doen om de uitstoot van CO2 binnen twee jaar fors te verlagen.