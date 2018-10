Vlaanderen en Nederland helpen WIA’er aan werk

Nederland en Vlaanderen gaan erkende arbeidsongeschikten helpen werk vinden aan de andere kant van de grens. Het UWV en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin is afgesproken hoe een Nederlandse uitkeringsgerechtigde die wil werken in Vlaanderen naar een baan kan worden begeleid en omgekeerd.

Dat maakt de VDAB in een persbericht bekend. De arbeidsmarkt aan weerszijden van de Vlaams-Nederlandse grens is, vooral vanwege de taal, laagdrempelig. Maar als iemand (deels) arbeidsongeschikt wordt verklaard en een WIA-uitkering in zijn woonland krijgt, zijn er allerlei obstakels om over de grens heen werk te vinden, zegt een woordvoerster van de VDAB. Daar maakt de overeenkomst nu een einde aan.

Het gaat grotendeels om werkzoekenden in de provincies Limburg (Nederlands en Belgisch) en de aan elkaar grenzende provincies Noord-Brabant en Antwerpen. Door het bundelen van de krachten denken de instanties nieuw talent te kunnen aanboren.