Vlaamse student in levensgevaar na ontgroening

Een 20-jarige student uit het Vlaamse Edegem ligt in zeer kritieke toestand in een ziekenhuis na een ontgroeningsritueel bij een studentenvereniging uit Leuven. Twee andere studenten zijn ook naar het ziekenhuis gebracht maar zij zijn er minder erg aan toe. Het Openbaar Ministerie in Antwerpen stelt een onderzoek in.

De nieuwe leden moesten in een bos bij Vorselaar allerlei opdrachten uitvoeren waarna ze onwel werden. Ze moesten visolie innemen, waardoor ze mogelijk te veel zout in hun bloed kregen, aldus het OM.

De universiteit in Leuven laat op de site weten zwaar geschokt te zijn en het onverantwoordelijke gedrag van studentenclub Reuzegom „ten zeerste” af af te keuren. „We vinden wat er gebeurd is verschrikkelijk en zullen de studenten die de doop organiseerden ter verantwoording roepen”, zegt vicerector Chantal Van Audenhove. „We leven sterk mee met de familie en vrienden van het slachtoffer.”