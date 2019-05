Vlaamse scholen ontruimd om bommelding

Alle basis- en middelbare scholen in de Vlaamse gemeenten Diest, Aarschot en Westerlo zijn ontruimd vanwege een bommelding. Meer dan 20.000 leerlingen zijn geëvacueerd en worden opgevangen in plaatselijke sporthallen en de feestzaal van Aarschot.

De politie raadt mensen die in een straal van 50 meter rond een school in de buurt wonen „rustig binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden”, meldt ze op Facebook. „De overheden vragen tegelijk aan bezoekers om de omgeving van Aarschot, Diest en Westerlo te vermijden zodat de politie en hulpverleners hun werk kunnen doen.”

Volgens de Vlaamse tv-zender VTM Nieuws vond personeel van de politiepost in Westerlo woensdagmorgen een briefje met de boodschap dat er een bom in een school in Diest, Aarschot of Westerlo zou ontploffen. Daarop besloten de overheden het zekere voor het onzekere te nemen en de scholen te ontruimen.

Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar de zaak.